Calcio femminile, la FIGC valuta lo stop definitivo dei campionati

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i campionati di calcio femminile potrebbero essere sospesi e dunque interrotti fino alla prossima stagione. Mancano solo tre giornate alla conclusione della massima serie e questo potrebbe essere tenuto in considerazione quando verrà presa una decisione. Visto che la FIGC ha già dato l'ordine di interrompere tutti i campionati giovanili e ha invitato anche le Leghe a fare lo stesso per i campionati Primavera, lo stesso principio potrebbe essere adottato per le donne, che dunque potrebbero essere costrette a tornare in campo solo alla prima giornata della prossima stagione.