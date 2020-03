Calcio: Milan, Donnarumma ko, Begovic titolare con Genoa

(ANSA) - MILANO, 05 MAR - Gianluigi Donnarumma oggi non si è allenato con la squadra, Asmir Begovic esordirà dunque da titolare nel Milan domenica contro il Genoa. Donnarumma, che avrebbe saltato anche la gara di Coppa Italia contro la Juventus (poi rinviata a data da destinarsi), ha ancora problemi alla caviglia per la distorsione rimediata contro la Fiorentina. In porta quindi ci sarà il portiere bosniaco che proprio a Firenze aveva debuttato in rossonero con una prova convincente. (ANSA).