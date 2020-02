Calcio: Pioli, Astori sarebbe felice di vedermi al Milan

(ANSA) - CARNAGO, 21 FEB - "Davide Astori è dentro di me, non solo sulla pelle per il tatuaggio che ho fatto. Quella tragedia ha lasciato qualcosa in ognuno di noi. Sono convinto che lui sia contento che io sia qui al Milan". Stefano Pioli ritorna a Firenze ricordando la figura dell'ex capitano della Fiorentina, cresciuto nel vivaio del Milan e scomparso nel sonno il 4 marzo 2018. "E' una situazione - aggiunge Pioli, alla vigilia della trasferta contro la Fiorentina - che non avrei mai voluto vivere, ma ora sono migliore. Dopo la tragedia di Davide, abbiamo vissuto tutti una situazione particolare, cercando di ricordare sempre il suo esempio". (ANSA).