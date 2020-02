Calcio: Roma; Fonseca,ho fiducia nel 4/o posto in campionato

(ANSA) - ROMA, 29 FEB - "Perché credo tanto nel quarto posto? Primo perché sono una persona ottimista, e vedo che anche i miei giocatori ci credono". Così Paulo Fonseca sulla chance della Roma di strappare un pass per la prossima Champions League. Alla vigilia della trasferta in casa del Cagliari, il tecnico portoghese ha sottolineato che la Roma "ha tutte le possibilità di riuscire" a chiudere la stagione al quarto posto in classifica, "anche perché non penso che l'Atalanta non perderà punti da qui alla fine del campionato. Certo, noi dobbiamo fare meglio, continuare a lavorare per cercare di raggiungere questa posizione". Riguardo all'impegno di domani in Sardegna, Fonseca ha spiegato che "la squadra è motivata e in fiducia ma stanca. Non abbiamo avuto tempo di recuperare da una partita difficile col Gent. Sarebbe stato meglio avere 72 ore di riposo ma non voglio che diventi una scusa il fatto di non poter giocare lunedì". (ANSA).