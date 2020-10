Calcio: Roma; squadra resta in isolamento, oggi nuovi test

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - La positività di Riccardo Calafiori di sabato scorso ha acceso la spia d'allarme in casa Roma. I tamponi di domenica mattina pre Benevento sono tutti risultati negativi, ma per precauzione la squadra rimarrà in isolamento con l'obiettivo di ridurre il rischio di contagio al minimo visto anche il doppio impegno in trasferta tra Europa League e Milan. I giocatori dunque sono rimasti a dormire ieri a Trigoria e oggi sosterranno nuovi test perché, da protocollo Uefa, sono obbligatori 48 ore prima della partenza della squadra, prevista per mercoledì per Berna. (ANSA).