Calcio: videomessaggio Eriksen a bimba malata "andrà tutto bene"

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - "Ciao Evie, sono Christian. Grazie per la bella lettera. Spero che tu ti senta a tuo agio e sicura di iniziare il tuo intervento chirurgico. L'ospedale non è mai divertente, lo so, ma sono sicuro che i dottori sanno cosa stanno facendo e ti aiuteranno". Così Christian Eriksen, in un videomessaggio rivolto a Evie, bambina inglese di 9 anni malata di cuore e sua grande fan, che dovrà sottoporsi a un'operazione al cuore per l'impianto di un pacemaker. "Sono sicuro che dopo tornerai alla vita normale molto rapidamente, lo so - sono le parole di Eriksen per rassicurare la piccola Evie - perché sono tornato anche io. Sono sicuro che sarà lo stesso con te. Volevo solo augurarti il ;;meglio e speriamo di vederti in futuro". Il centrocampista danese è stato colpito da un arresto cardiaco il 12 giugno nel corso di Danimarca-Finlandia e sta seguendo un programma di recupero. (ANSA).