Calciomercato invernale, le date di chiusura nei principali campionati

Il mercato invernale è entrato nella fase calda e potrebbe portare grandi stravolgimenti nelle varie competizioni nazionali e internazionali. In Italia, così come in Spagna e in Germania, il periodo dei trasferimenti si è aperto ufficialmente lo scorso 2 gennaio, mentre in Inghilterra e Francia dal giorno prima. La chiusura è invece stata fissata per tutti il 3 febbraio.

Cosa succede nel resto del mondo? Ecco le date di apertura e chiusura del mercato nei principali campionati: i pericoli maggiori, come sempre, verranno dalla Turchia, pronta ad attirare calciatori fino all'11 febbraio, mentre in Arabia Saudita il gong suonerà il 30 gennaio.

Italia: apre il 2 gennaio, chiude il 3 febbraio

Germania: apre il 2 gennaio, chiude il 3 febbraio

Francia: apre il 1° gennaio, chiude il 3 febbraio

Spagna: apre il 2 gennaio, chiude il 3 febbraio

Inghilterra: apre il 1° gennaio, chiude il 3 febbraio

Grecia: apre il 1° gennaio, chiude il 31 gennaio

Austria: apre il 1° gennaio, chiude il 6 febbraio

Danimarca: apre il 1° gennaio, chiude il 31 gennaio

Australia: apre il 16 gennaio, chiude il 12 febbraio

Arabia Saudita: apre il 1° gennaio, chiude il 30 gennaio

Qatar: apre il 1° gennaio, chiude il 31 gennaio

Scozia: apre il 1° gennaio, chiude il 3 febbraio

Olanda: apre il 2 gennaio, chiude il 4 febbraio

Portogallo: apre il 2 gennaio, chiude il 4 febbraio

Belgio: apre il 7 gennaio, chiude il 3 febbraio

Croazia: apre il 10 gennaio, chiude il 17 febbraio

Turchia: apre il 13 gennaio, chiude l'11 febbraio

Serbia: apre il 18 gennaio, chiude il 14 febbraio

Romania: apre il 14 gennaio, chiude il 10 febbraio

Svizzera: apre il 15 gennaio, chiude il 17 febbraio

Emirati Arabi Uniti: apre il 15 gennaio, chiude l'11 febbraio