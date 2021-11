Calhanoglu: "Al Milan ho molti amici. Inter grande squadra, ha vinto spesso i derby"

Intervistato nel podcast di 433, l'ex giocatore del Milan, ora all'Inter, Hakan Calhanoglu, ha raccontato il motivo del suo trasferimento in maglia nerazzurra. Ecco le sue dichiarazioni: "Al Milan ho trascorso stagioni positive. Ho ancora molti amici lì. Ho deciso di andare all'Inter perché volevo una nuova sfida nella mia carriera. È un grande club, ha vinto il campionato la scorsa stagione e gioca in Champions League. So che la mia è stata una scelta particolare - racconta - ma questa è la vita: bisogna guardare avanti e non indietro. Prima di decidere di restare a Milano ho comunque chiesto a tutta la mia famiglia. Sapevo che l'Inter è sempre stata una grande squadra, ha battuto spesso il Milan nei derby.".