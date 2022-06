Calhanoglu contro Inzaghi, l'Inter non gradisce e multa il turco

Fonte: tuttomercatoweb.com

L'intervista rilasciata ieri da Hakan Calhanoglu in Turchia ha fatto molto rumore per le sue parole riferite al tecnico Inzaghi oltre a quelle verso Ibrahimovic. Secondo la Gazzetta dello Sport, il jolly interista, arrivato un anno fa dal Milan a parametro zero, non aveva avvisato il club nerazzurro che avrebbe rilasciato quelle dichiarazioni a Tivibu Spor e la società non avrebbe affatto gradito l'intervista e potrebbe multare il giocatore.