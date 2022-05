Calhanoglu: "Contro l'Empoli partita importante. Se vinciamo mettiamo un po' di pressione al Milan"

MilanNews.it

Ai microfoni di Inter Tv, Hakan Calhanoglu ha parlato così dell'impegno contro l'Empoli, fischio d'inizio alle 18.45: "Lasciamo la Coppa Italia da parte perché puntiamo più sullo scudetto che vogliamo vincere. Oggi sarà una partita molto importante per noi, se vinciamo mettiamo un po’ di pressione al Milan. Dobbiamo guardare partita dopo partita e quella di oggi vale tanto per noi". E sul ruolo che interpreta all'Inter: "Mi trovo bene in questo ruolo, mi sento libero. Voglio dare sempre il massimo per la squadra e le statistiche arrivano da sole. La cosa più importante è che vinca la squadra".