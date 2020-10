Calhanoglu e i rientri rapidi: il turco al Milan è stato fuori al massimo 11 giorni

Hakan Calhanoglu si è fermato per una distorsione alla caviglia, anche se gli esami sostenuti hanno escluso un interessamento ai legamenti, il che diminuerà considerevolmente i tempi di recupero. Nella sua storia al Milan, il centrocampista turco è sempre rientrato velocemente dagli infortuni: l'ex Bayern Leverkusen è rimasto fuori al massimo per 11 giorni, saltando tre gare dal 29 novembre al 10 dicembre 2017. La speranza è che anche in questa occasione il numero 10 riesca a tornare in tempi piuttosto brevi.