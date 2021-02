Calhanoglu indisponibile per quattro gare di fila: al Milan non era mai successo

Hakan Calhanoglu, diventato negativo al tampone ma non è stato convocato per Bologna, saltando di conseguenza la sfida del Dall'Ara. Il fantasista turco, indisponibile contro Cagliari, Atalanta e Inter, ha dovuto rinunciare alla quarta gara consecutiva. Non era mai successo, dall'arrivo al Milan nel 2017, che l'ex Bayer Leverkusen non giocasse per quattro gare di fila. Il massimo era stato tre nel gennaio dello stesso anno.