In avvicinamento alla prossima sfida con il Sassuolo si può guardare a dati e statistiche dei giocatori rossoneri nell'ultimo turno di campionato con il Genoa. Tra i protagonisti della sfida si può citare Hakan Calhanoglu che, nonostante non abbia trovato il gol è risultato il primo giocatore tra i 22 in campo per tiri (3), passaggi riusciti (20) e dribbling effettuati (2).