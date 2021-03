Calhanoglu sempre decisivo al Franchi: terzo gol in quattro partite

Hakan Calhanoglu torna a segnare su azione in campionato e lo fa in uno stadio che lo ha già visto protagonista in passato. Al Franchi di Firenze il turco è già stato decisivo nel 2017, gol di sinistro per il definitivo 1-1, e nel 2018, gol di testa decisivo per la vittoria rossonera. E anche oggi è stato fondamentale: la sua rasoiata di destro che fissa il risultato sul 2-3 vale i tre punti.