Calhanoglu su Giampaolo: "Con lui è cambiato tutto, ci vuole tempo per noi giocatori"

Hakan Calhanoglu, intervistato da Sky Sport, ha parlato dei cambiamenti con Giampaolo alla guida: "Il gioco è diverso, a mister Giampaolo piace giocare avanti, in verticale, quando prendiamo palla vuole attaccare subito, siamo sulla buona strada, ci vuole tempo per lavorare e fare le cose bene, poi questo si vedrà anche in campo. Altri allenatori avevano altre filosofie, in passato ho giocato col 4-3-3. Noi facciamo quello che vogliono gli allenatori, con rispetto per loro. Quest'anno è cambiato tutto e noi lavoriamo".