Il celebre giornale turco Fanatik, stilando le pagelle degli Ay-Yıldızlılar per il pareggio in Russia, ha dato un 7 ad Hakan Calhanoglu. Il rossonero, che ha giocato a sinistra nel tridente offensivo, ha disegnato la punizione da cui è scaturito l'1-1 definitivo. Inizio difficile per il classe '94, cresciuto però col passare dei minuti, prendendo per mano i suoia alla ricerca del pari.