Callegari: "Donnarumma ha tenuto in partita il Milan, differenza minima tra andata e ritorno"

Massimo Callegari, intervenuto su Twitter, ha commentato la semifinale tra Juventus e Milan: "Sottoritmo e sottotono. Ci sta. Un enorme Donnarumma tiene miracolosamente in partita il Milan senza Ibra e in 10 per 75’. Tra andata e ritorno differenza veramente minima. “Spettacolo” migliorabile, ma è stato bello rivedere un po’ di calcio (quasi) vero".