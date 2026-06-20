Callegari duro: “Al Milan non si vede futuro, non c’è una prospettiva. Manca una linea di comando chiara”

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Callegari afferma che al Milan non c’è una linea chiara di comando e che le prospettive future sono negative.

Nel canale YouTube di Carlo Pellegatti è stato ospite il noto giornalista Massimo Callegari che si è espresso in merito alla situazione societaria attuale del Milan. Queste le sue parole.

"La sensazione è che manchi una linea di comando chiara nel Milan e che quindi un club storico prestigioso, che ha sempre avuto una linea e un'identità molto chiare, storicamente stia perdendo questo. E alla lunga poi questo significa perdere riferimenti innanzitutto nel contesto proprio di Milanello della quotidianità e poi nel rapporto quotidiano con i tifosi. Cioè ci sono delle situazioni anche banalmente semplici che potrebbero essere limitate o evitate che invece deflagrano, come la presenza costante di Ibra negli Stati Uniti, molto lontana non solo fisicamente, ma anche proprio nell'animo dalla realtà attuale del club, dalle difficoltà che ha avuto il Milan. Tutto questo alimenta un senso di straniamento, di disappunto, di disillusione da parte dei tifosi e soprattutto non è solo un discorso legato al presente, ma anche al futuro, cioè non si vede una prospettiva".