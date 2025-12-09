Calori: "Pulisic ha cambiato tutto, rimonta importante del Milan"

vedi letture

Intervistato da TuttoMercatoWeb.com, Alessandro Calori, ex allenatore, tra le altre di Trapani, Brescia e Lazio Primavera, ha commentato così la vittoria del Milan contro il Torino: "II Milan ha giocato un primo tempo dove non aveva punti di riferimento. Poi si è fatto anche male Leao. Nel secondo tempo Pulisic ha cambiato tutto, la squadra ha fatto una rimonta importante".

Che succede al Torino?

"Gli ultimi due risultati non sono stati positivi, è un ambiente un po critico. Però penso che sia una buona squadra. Pesa più la sconfitta contro il Lecce che quella contro il Milan. Oggi il Torino è un po in difficoltà ma può tornare in carreggiata"