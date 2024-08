Camarda convocato contro il Parma? Arriva la risposta di Fonseca: "Non sarà con noi, non è il momento giusto"

Alla vigilia di Parma-Milan, in programma domani sera al Tardini per la seconda giornata di Serie A 2024\2025, è Intervenuto quest'oggi in conferenza stampa il tecnico rossonero Paulo Fonseca. Questo un estratto delle sue parole in merito alla situazione di Francesco Camarda e quindi a una possibile convocazione per domani sera:

Camarda domani sarà con la squadra?

"No, non sarà con noi. Siamo molto attenti ai giovani che abbiamo, hanno giocato nella prestagione. Ma dobbiamo capire che sono in momenti diversi. I nostri giovani hanno qualità, dobbiamo scegliere il momento giusto per farli giocare. Dobbiamo creare le condizioni per fargli avere successo: questo non è il momento per creare questa pressione in giocatori giovani. È la mia opinione. Stanno lavorando vicino a noi, quando ci sarà la possibilità ed il momento giusto li faremo giocare. Questo non è il momento giusto per avere queste pressioni sui giovani".