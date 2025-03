Camarda e Magni titolari con l'U19. Liberali in panchina

L'Italia U19 oggi dà il via alla sua serie di partite in questa sosta dedicata alle Nazionali. Gli Azzurrini allenati da mister Alberto Bollini oggi sono impegnati nella prima di tre partite che disputeranno in Calabria in occasione della Elite League U19. L'avversario di giornata è la Lettonia. La partita, che comincerà alle 17, vede protagonisti dall'inizio ben due calciatori rossoneri: Francesco Camarda e il terzino Vittorio Magni. Panchina invece per un altro talento milanista come Mattia Liberali. Un altro rossonero, Emanuele Sala, non è convocato per squalifica.

Le formazioni ufficiali di Italia U19-Lettonia U19:

ITALIA U19 (4-3-3): Martinelli; Magni, Plaia, Natali, Pagnucco; Venturino, Rispoli, Mendicino; Ekhator, Camarda, Fini. A disposizione: Nunziante, Fellipe Jack, Leoni, Liberali, Agbonifo, Fortini, De Pieri, Coletta. Allenatore: Bollini

LETTONIA U19 (3-5-2): Bite; Berzins, Purs, Molotkovs; Strods, Klavinskis, Jesse, Barkovskis, Galajevs; Kukulis, Ivulans. A disposizione: Auseklis, Silins, Ohvovoriole, Radzenieks, Baumanis, Rupeiks, Joksts, Azarov, Mickevics. Allenatore: Dobrecovs