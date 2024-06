Camarda, i numeri stagionali con l'Italia U17 sono da capogiro

L'Italia U17 si è laureata Campione d'Europa per la prima volta nella sua storia nella serata di mercoledì. A trascinare gli Azzurrini ci ha pensato Francesco Camarda, 16enne attaccante del Milan che ha segnato 4 gol in 5 partite e si è aggiudicato il premio come miglior giocatore della competizione. Il giovane talento rossonero era affiancato da altri suoi compagni di club che si sono comportati ugualmente bene: il portiere Alessandro Longoni, il mediano Emanuele Sala e il trequartista Mattia Liberali.

Ma l'Europeo è stato solamente il gran finale di una stagione travolgente di Camarda in maglia azzurra. Da settembre a oggi, infatti, Camarda ha giocato 17 gare con l'Italia under 17 e i suoi numeri sono davvero da capogiro. In totale, come riportato da Transfermarkt, l'attaccante del Milan ha segnato 11 gol e messo a referto 4 assist. Tra le reti realizzate spiccano anche tre doppiette.