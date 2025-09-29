Camarda non si esalta: "Contentissimo! Testa alla prossima..."
Francesco Camarda è diventato il primo classe 2008 a segnare in Serie A: il giovane talento rossonero, nella giornata di ieri, ha trovato il pareggio contro il Bologna con il suo Lecce all'ultimo secondo disponibile della partita, terminata con il punteggio di 2-2. Una serata storica per il centravanti che già da un po' inseguiva la prima gioia nella massima serie.
Francesco Camarda, dopo aver dedicato la rete ad Alessandro Florenzi ex compagno al Milan nel post-gara, ha esultato anche sul suo profilo Instagram pur non esaltandosi: "Contentissimo per tutto! Testa alla prossima…".
