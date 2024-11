Camarda promosso all'esordio: "Deve crescere, certo, ma dà tutto". Voto 6 per tutti i quotidiani

Il Milan pareggia a Cagliari in un rocambolesco 3 a 3 che fa tornare con i piedi per terra la formazione rossonera dopo la vittoria in Champions di Madrid contro il Real. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi, e non, di Francesco Camarda:

La Gazzetta dello Sport 6: "Tutta questa fretta non gli fa bene. Poco nel gioco, però un salvataggio e un colpo di testa. Si farà, e come, ma con calma".

Il Corriere dello Sport 6: "Partita storica per Francesco, l’emozione è lampante. Tocca tanti palloni e gioca per la squadra, l’esempio è l’assist perfetto per Chuck non sfruttato. Prova anche a segnare di testa".

Tuttosport 6: " Fa tanto lavoro sporco e ci prova di testa ma Sherri risponde presente".

Il Corriere della Sera 6: "Cosa facevate voi a 16 anni? Lui debutta da titolare in A. Deve crescere, certo, è acerbo e si vede, ma dà tutto. La sufficienza te la meriti, ragazzo".

La Repubblica 6

LA PAGELLA DI FRANCESCO CAMARDA A CURA DI MILANNEWS.IT

CAMARDA 6: i suoi primi 65 minuti da titolare sono di buon auspicio. Si applica molto nello svuotare il cono centrale, tirar fuori uno dei centrali del Cagliari e fa molto da raccordo con i compagni. Apparecchia per Chukwueze, che non sfrutta. Nel secondo tempo fa due cose degne di nota: il salvataggio quasi sulla linea su una sponda velenosa di Piccoli e il colpo di testa su cross di Pulisic che, però, non riesce a spingere forte verso la porta sarda come vorrebbe. Ma ha dimostrato che in assenza di Morata, lui c’è.