Camarda titolare: l'ultima volta in una partita ufficiale di club risale a 282 giorni fa

Camarda titolare: l'ultima volta in una partita ufficiale di club risale a 282 giorni faMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:50News
di Manuel Del Vecchio

Amorim ha scelto: Francesco Camarda parte dall'inizio nella sfida di Europa League contro il RB Salisburgo di questo pomeriggio. L'attaccante classe 2008 torna ad essere titolare in una partita ufficiale di club ben 282 giorni dopo l'ultima volta: era il 6 gennaio 2026, giorno di Lecce-Roma 0-2 in Serie A.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI SALISBURGO-MILAN

RB SALISBURGO (4-2-3-1): Zawieschitzky; Drexler, Boma, Zabransky, Schmid; Barry, Mazurek; Baidoo, Kitano, Vertesse; Tabakovic. A disp.: Fruchtl, Sarcevic, Mellberg, Tohumcu, Vertessen, Kratzig, Drexler, Lainer, Redzic, Diakite, Camara. All. Rohl

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Camarda. A disp.: Torriani, Gila, Terracciano, Diawara, Estupinan; Modric, Musah, Comotto; Moreira, Chukwueze, Pulisic, Ramos. All. Amorim.