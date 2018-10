Cambiasso dopo il derby: "Il Milan non riusciva ad avere sicurezze"

Ospite negli studi di Sky Sport, l'ex giocatore dell'Inter Esteban Cambiasso ha così commentato l'ultimo Derby di Milano: "Il Milan non riusciva ad avere sicurezze: l'Inter l'ha giocata più comoda, senza rischiare mai per andare a vincerla. La squadra di Spalletti non ha avuto tante occasioni clamorose, ma in generale c'è stata più Inter che Milan. Si parlava dei nerazzurri come anti-Juve e se guardiamo la storia societaria l'Inter, senza dubbio il è un filino più avanti rispetto al Milan, che sta ripartendo. I rossoneri prima della partita sapevano di essere un po' inferiori".