Camoranesi sul Milan: "Lo scudetto rossonero è arrivato alla fine di un percorso importante"

Mauro Camoranesi, ex giocatore, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e sulla favorita del prossimo campionato di Serie A ha dichiarato: "Dico il Milan, perché ha una squadra giovane che ha imparato bene a fare le cose semplici e comunque mantiene ancora un appeal in Europa grazie ai successi del passato che le altre squadre non hanno. Però non vedo un gap così netto con Inter e Juventus. È stato un campionato equilibrato e lo scudetto rossonero è arrivato alla fine di un percorso importante, io credo che bianconeri e nerazzurri la prossima stagione partiranno per contendergli il tricolore".