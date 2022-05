Camossi (all. Jacobs): "Il gol di Theo? Tanta roba! Con una corsa così sciolta sarebbe interessante vederlo all’opera sui 200 metri"

MilanNews.it

Paolo Camossi, allenatore di Marcell Jacobs, intervistato da Tuttosport, ha commentato così il gol di Theo Hernandez contro l'Atalanta: "Tanta roba! Aldilà delle esclamazioni, quello che ho visto in lui è una corsa più simile a quella dei velocisti rispetto a quella cui siamo abituati a vedere in un campo da calcio. È bello perché quando quando si trova a correre in campo libero, Theo riesce a farlo quasi come se non ci fosse il pallone. Con una corsa così sciolta sarebbe interessante vederlo all’opera sui 200 metri".