Cancellieri in conferenza: "L'obiettivo è divertirsi e fare risultato, oggi l'abbiamo fatto e si è visto. Eravamo ovunque"

Il Parma ha battuto il Milan al Tardini con il punteggio di 2-1. Decisivi i gol di Man nel primo tempo dopo appena due minuti, poi al pareggio di Pulisic al 66' ha risposto 10 minuti più tardi Cancellieri. Il match winner ha parlato così in conferenza stampa:

"Sono contento perchè come ho detto prima, in campo si è vista una squadra che si è divertita, eravamo presenti ovunque, dietro, in mezzo e davanti. L'obiettivo è questo, divertirsi, e fare risultato".