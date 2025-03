Candreva critico sul Milan: "Si è creata un'aria negativa, oggi c'è molta confusione"

Antonio Candreva, fresco di addio al calcio giocato, è stato ospite di Sky Sport raccontando la sua nuova vita e commentando i temi più attuali legati alla Serie A. Queste le sue specifiche dichiarazioni sul Milan e su mister Antonio Conte:

Su cosa dirà Conte al Napoli per il rush finale:

"Dirà ai suoi di non mollare e di non guardare la classifica, il suo Napoli vada come vada ha fatto un campionato grandioso".

Sulla crisi del Milan:

"Nel Milan si è creata un'aria negativa, col cambio di allenatore e di tanti giocatori che erano inizialmente stati presi per restare a lungo: penso ad Alvaro Morata su tutti. C'è un po' di confusione. Se il Milan avesse vinto le partite che doveva, si sarebbe trovavo lì in lizza per il quarto posto. Se vuole credere ancora nell'Europa, non deve fare più passi falsi da qui alla fine".