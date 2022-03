Cannavaro: "Italia, una nuova mancata qualificazione al Mondiale sarebbe un disastro"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Fabio Cannavaro ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Mattino in cui ha parlato dell’Italia di Roberto Mancini, che fra pochi giorni si gioca lo spareggio per qualificarsi ai mondiali di Qatar 2022. L’ex capitano azzurro ha detto: “Tra noi e il Qatar potrebbe esserci il Portogallo ma anche la Turchia non sarebbe una passeggiata. E prima ancora a Palermo la Macedonia. Abbiamo buttato al vento un bonus a Roma con la Svizzera, non esiste non andare al Mondiale per otto anni. Sarebbe un disastro per tutti. Mancini troverà le risorse per riuscire a qualificarsi. Giusto escludere la Russia dai Mondiali? Sì. Il calcio non è un mondo a parte. Doveva dare un segnale e lo ha dato”.