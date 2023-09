Canovi tuona: “In Serie A arbitraggi osceni, così non va”

“Gli arbitraggi italiani sono osceni, questa cosa è inammissibile”. Così a Tuttomercatoweb l’operatore di mercato Dario Canovi tuona sulla classe arbitrale. “C’è una crisi generale del calcio italiano. Non solo della Nazionale ma anche della classe arbitrale. Una volta avevamo i migliori arbitri, oggi forse, tranne qualcuno, i peggiori. Non sono un arbitro ma penso si debba fare come nel calcio giovanile: cominciare a prepararli. E farli crescere. Ma vedere certi errori in Serie A - conclude Canovi - è clamoroso”.