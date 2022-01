Caos Covid, Zazzaroni sul CorSport: "Convivere con l’emergenza o arrendersi?"

"I destini del campionato sono di nuovo nelle mani delle ASL". A scriverlo, nel suo fondo per il Corriere dello Sport, è Ivan Zazzaroni, che si interroga: "Convivere con l’emergenza o arrendersi? That’s the question". La Lega - sottolinea il direttore - non può che tirare avanti "all'inglese". La certezza è però che "Omicron non ha intenzione di concedere tregue ad alcuno, tantomeno al calcio".