Capanni: "Milan? Un giorno vorrei esordire in Serie A, ma ora penso a Cesena"

Nel gruppone di squadre che si stanno contendendo il primato nel girone B del campionato di Serie C, troviamo anche il Cesena. I romagnoli, al momento quarti in classifica, sono distanti soltanto due punti dal trittico di squadre al primo posto. La formazione di mister Viali è imbattuta nelle ultime nove partite e ha vinto le ultime quattro, rilanciando le proprie ambizioni in classifica. Tra i protagonisti della rincorsa del Cesena c’è Gabriele Capanni, attaccante esterno classe 2000 di scuola Milan che nell’ultimo mese si è finalmente sbloccato, trovando i primi gol in campionato. E a La Giovane Italia ha tracciato il bilancio di questa prima metà di stagione con la maglia del Cavalluccio.

“Siamo un bel gruppo e io per primo mi sto trovando bene” spiega il giocatore originario di Città di Castello. “Siamo in striscia positiva e speriamo di continuare in questa direzione”. Capanni però preferisce non parlare di obiettivi: “Noi pensiamo a vincere ogni partita e siamo convinti che continuando a giocare bene i risultati arriveranno; questa striscia di vittorie ne è la prova”.

Gabriele ha trovato i primi gol da professionista nella scorsa stagione, quando ha vestito le maglie di Novara prima e Catania poi. Quest’anno, dopo un primo periodo a secco, si è sbloccato ai primi di dicembre contro il Legnago: un gol pesante, che è valso tre punti. “Ho cercato tanto la rete, ma se giochi bene comunque prima o poi i gol sono destinati ad arrivare”.

L’esterno classe 2000, che al Cesena è arrivato in prestito dal Milan (proprietario del cartellino), al futuro ancora non pensa: “Certo, un giorno vorrei arrivare a giocare in Serie A, ma per il momento penso a fare bene a Cesena. Dopodiché vedremo quello che succederà. Ora abbiamo queste due settimane di pausa, utili a ricaricare le batterie e a preparare la sfida contro il Südtirol, una squadra forte e ben costruita. Se giochiamo come sappiamo però ce la possiamo fare, siamo in fiducia e vogliamo continuare su questa strada”.