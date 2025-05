Capello: "City in pressing su Reijnders? Uno che non venderei mai"

In cinque giorni il Milan ha chiuso l'accoppiata direttore sportivo-allenatore di esperienza, mettendo sotto contratto Igli Tare prima e Massimiliano Allegri poi. Due gesti che erano semplicemente dovuti dopo il disastro dell'ultima stagione in cui gli errori a monte, un anno fa, erano arrivati proprio sulle decisioni (o non decisioni nel caso del ruolo del Ds) arrivate da Casa Milan per questi due ruoli. A commentare l'inizio di un nuovo corso rossonero ci ha pensato un grande ex come Fabio Capello che ha condiviso il suo pensiero sulla Gazzetta dello Sport.

Le parole di Capello sul mercato: "Chiaro che una mano ad Allegri debba arrivare anche dal mercato. Il reparto dove si deve intervenire con più urgenza è la difesa. Sul resto dipenderà dalle cessioni. Leggo del City in pressing su Reijnders, uno che io non venderei mai, ma nel calcio di oggi so bene come vanno le cose. L'importante è che adesso ci sia una catena decisionale definita. Tare e Allegri devono confrontarsi e concordare le scelte tecniche, mentre a Furlani spetta il compito di ratificare un acquisto ponderando l'aspetto economico: non si avventuri in considerazioni tecniche e le lasci a Igli e Max".