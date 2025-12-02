Capello: "Ho parlato con Tassotti di Bartesaghi e mi ha detto che ha futuro nel Milan"

Dopo 13 giornate di campionato, non c'è ancora una squadra che ha provato a fare la voce grossa e prendere il largo. Sono tutte ancora lì e in vetta alla classifica, da domenica sera, ci sono a braccetto Massimiliano Allegri e Antonio Conte, con Milan e Napoli. Due allenatori che hanno vinto 11 degli ultimi scudetti. Su entrambi ha espresso il suo punto di vista un altro tecnico che ha vinto tantissimo in carriera, anche alla guida del Diavolo: mister Fabio Capello. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

Il commento di Capello sul ruolo degli esterni rossoneri nello schema di Allegri, Saelemaekers e Bartesaghi: "La fascia sinistra con Theo, ha avuto un impatto. Prima quando andava a mille, e poi l'anno scorso quando invece non andava proprio. Era diventato il punto debole della linea, dalla sua parte gli avversari venivano giù troppo facilmente e di conseguenza tanti gol arrivavano da li. Bartesaghi invece mi piace, lo giudico per le partite che ho visto ma non solo. Ne ho parlato con Mauro Tassotti, mi ha detto che è bravo e può avere un futuro nel Milan. C'è da fidarsi di chi lo vede ogni giorno al lavoro".