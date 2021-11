Capello: "Il Milan è cresciuto, non pensavo potesse giocare con tanta personalità"

Fabio Capello è intervenuto a Sky Sport 24 nel post partita di Atletico Madrid-Milan, commentando la vittoria dei rossoneri: “Il Milan è cresciuto, questa sera mi è piaciuto tantissimo. Non pensavo potesse giocare una partita con tanta personalità e con tanta qualità. I giocatori mi sembravano trasformati. Giocare contro l’Atletico Madrid come ha fatto il Milan questa sera non è da tutti. Il gol di Messias è stato bellissimo, così come i passaggi di Theo e di Kessie che ha pennellato un cross perfetto. Sono soddisfatto per questo ragazzo, ma la soddisfazione è di vedere un Milan che gioca la Champions fuori casa da padrone anche se l'Atletico Madrid ha creato qualche occasione”.