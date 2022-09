Capello: "Maldini e Baresi incarnano la bellezza nel calcio"

MilanNews.it

Fabio Capello, storico allenatore che in rossonero ha vinto di tutto, è intervenuto al Festival dello Sport di Trento: "Cosa è per me la bellezza nel calcio? Fare gol dopo 3 passaggi, ad esempio. La bellezza è anche ottenere il risultato anche in base ai calciatori che hai a disposizione. La bellezza sono anche le genialità improvvise dei calciatori come Messi, ad esempio. Per me sono due i giocatori che hanno incarnato la bellezza: Maldini e Baresi. Sono quelli che trasformavano delle difficoltà in cose facili. Avevano davanti un avversario che voleva assolutamente batterli, loro aveva questa unione, questa personalità che trasmettevano anche al pubblico. Baresi, dava una scossa, accendeva i tifosi. La bellezza è anche questo: giocatori simbolo di una squadra che incarnano la bellezza”.