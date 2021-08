Capello: "Non giustifico la non riconoscenza di Donnarumma. Il Milan gioca bene"

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Fabio Capello ha parlato del Milan e di Donnarumma. Queste le sue parole: "Donnarumma? Se devo essere sincero, non mi aspettavo la sua scelta. Una volta che il Milan si era qualificato per la Champions League, non aveva motivo di andarsene. Senza Champions, sarebbe stato diverso. Ma così… Non giustifico la sua non riconoscenza, visto anche l'importante offerta che il Milan alla fine gli aveva riconosciuto. Anche contro il Cagliari ho visto una squadra che gioca molto bene, che sa quello che vuole. Con giovani che sembrano aver intrapreso definitivamente la via della maturazione".