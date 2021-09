Capello: "Partita rovinata dall'arbitro, molto grave quello che è successo a San Siro"

Fabio Capello è intervenuto a Sky Sport 24 su Milan-Atletico Madrid, giudicando negativamente la condotta dell'arbitro: “Il Milan ha giocato benissimo, con una grande velocità e una grande qualità contro una squadra come l’Atletico Madrid difficile da affrontare. Ha fatto vedere delle cose splendide, ma la partita la ritengo rovinata dall’arbitro, che non è all’altezza come ho detto diverse volte anche se ha arbitrato una volta la finale di Champions. È un arbitro che non sa valutare e stavolta non è stato aiutato dal var. È molto grave quello che è successo a San Siro”