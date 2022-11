Capello: "Se Ibra torna farà la differenza. De Ketelaere? Va aspettato! Zidane ci ha messo sei mesi per mostrare il suo valore"

MilanNews.it

Intervistato a Sky Sport, Fabio Capello ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: "Non potrebbe presentarsi in campo per non essere protagonista. Se entra in campo sarà un Ibrahimovic che farà la differenza. È stata una premiazione di Real Madrid e Milan: è stata una nostra festa bellissima”.

Su Maldini e Massara: "Con Massara ho lavorato in Cina, con Maldini come calciatore. C’è stato un binomio creato e nato molto bene: si vede come lavorano e come riescono a integrarsi l’uno all’altro. Mercato? Sono un po’ in ritardo e alcuni giocatori vengono messi in discussione, come De Ketelaere. Ci sono giocatori che sono cresciuti nel silenzio, come Calabria, Theo Hernandez, e altri, capendo che cos’era il Milan. De Ketelaere e gli altri? Sono giocatori che non hanno avuto questo tempo. Zidane ci ha messo 6 mesi a far vedere il suo valore: aspettiamoli e non critichiamoli subito”.