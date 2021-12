Caputi: "Il Milan è meno lucido, sta patendo i tanti infortuni"

Massimo Caputi, intervenuto a SkySport24, ha commentato così il momento del Milan in vista del match di stasera contro l'Empoli: "Quella di stasera è una partita difficile per il Milan. L'Empoli è in un buon momento e può affrontare con la testa libera i rossoneri. Io non ho visto un Milan in calo fisico, ma con meno lucidità rispetto alla prima parte del campionato. Alcuni giocatori stanno faticando, come per esempio Diaz. Io credo che gli infortuni e le assenze stiano avendo un peso non indifferente, il Milan ha patito tutti questi infortuni".