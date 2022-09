Caputi: "Milan, Inter e Juve hanno qualcosa in più rispetto alle altre"

MilanNews.it

Il giornalista Massimo Caputi si è così espresso a Radio Bianconera sulla lotta Scudetto in Serie A: "Le milanesi e la Juve favorite per lo Scudetto. Terrei d'occhio le due romane, che hanno migliorato la rosa e sarà un anno in più sulla panchina per Sarri e Mourinho. Il Napoli ha perso giocatori importanti e ha preso giocatori interessanti. Credo ci sia molto equilibrio ma Milan, Inter e Juve hanno qualcosa di più rispetto alle altre".