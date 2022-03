Carboni: "Scudetto? Milan e Napoli resisteranno fino alla fine"

MilanNews.it

Amedeo Carboni, ex calciatore, si è così espresso a Tuttosport sulla lotta Sudetto: "La sensazione è che le prime tre stiano facendo di tutto per far rientrare la Juventus in corsa per il titolo. Milan o Napoli, però, potrebbero resistere fino alla fine. L'Inter? Se analizziamo le rose delle quattro squadre uomo per uomo, probabilmente l'Inter è quella che ha qualcosa in più. I momenti di flessione capitano a tutti nell'arco della stagione, ma se si verificano a marzo come sta succedendo all'Inter i rischi aumentano. La Juve non giocherà bene, però vince. Io farei attenzione ai bianconeri, perché Massimiliano Allegri è un vincente ed è abituato a gestire le volate Scudetto".