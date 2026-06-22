Cardinale cambia tutto per non cambiare niente: un mese buttato via per rifugiarsi nella soluzione interna

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Cardinale ha deciso il nuovo assetto societario del club. Un mese di trattative e colloqui per poi affidarsi a soluzioni interne

Cardinale ha deciso: sarà una figura centrale nel nuovo progetto sportivo rossonero. Il numero uno di RedBird interverrà in prima persona e sarà coinvolto operativamente nel processo decisionale del Milan.

NUOVO MILAN DI CARDINALE, ECCO IL COMITATO STRATEGICO

Con lui un comitato strategico formato da Amorim, allenatore-manager, Almstadt, che si occuperà del calciomercato, Gardiner, scout e analisi dati, Castelblanco, investimenti nei settori dei Media, dell'Intrattenimento e dei Consumi e Calvelli, che ha ereditato le deleghe da CEO di Furlani. Jovan Kirovski rimane al Milan Futuro, mentre Ibra continuerà ad essre un consulente esterno. Dopo settimane di ricerca non ci sarà, almeno per ora, un Head of Football e non arriverà un DS italiano.

Un mese di colloqui, trattative e ricerca praticamente buttato al vento: visto che la decisione finale è stata quella di non intervenire era così necessario perdere tutto questo tempo e ritardare la programmazione della nuova stagione?