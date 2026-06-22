Pellegatti su Leao: “Cessione questione spinosa, è fuori dal Milan”

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Carlo Pellegatti ricorda che Leao è fuori dal Milan per Ruben Amorim e che la sua cessione può sbloccare il mercato rossonero.

Carlo Pellegatti, nel proprio canale YouTube, ha ricordato che Leao è considerato fuori dal Milan per Ruben Amorim ed ha definito la sua cessione una questione spinosa. Queste le sue parole.

"Perché c'è una questione, la questione più spinosa a livello di cessioni è quella di Leao, anche perché la cessione di Leao potrebbe essere, diciamo, la leva che potrebbe che potrebbe muovere tanti tanti meccanismi nel mercato del Milan. Vi ho detto, oggi quello che trapela trapela dall'entourage di Amorim. Amorim si è portoghese, vediamo il ruolo, non vuole non vuole Leao. D'altra parte Leao ha già espresso la sua opinione sul fatto che ritiene la sua esperienza chiusa. Ieri a SportMediaser Igli Tare ha ribadito che nel calcio, nello sport, ci sono poi questi cicli che si chiudono".