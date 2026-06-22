MN - Sebastiano Rossi: “Avevo voglia di vincere, ascoltavo sempre nei momenti giusti”

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Sebastiano Rossi, storico portiere rossonero, è stato intervistato nell’ultima puntata di Derbyssimo Legends x MilanNews.

Nel corso del terzo appuntamento del podcast "Derbyssimo Legends x MilanNews", Stefano Fisico e Stefano Eranio hanno intervistato Sebastiano Rossi, storico portiere che ha vestito la maglia rossonera dal 1990 al 2002, vincendo, da protagonista, 5 campionati italiani, 3 Supercoppa Italia, 1 Coppa Intercontinentale, 2 Supercoppa UEFA, 1 Champions League ed ha raggiunto il record d'imbattibilità con 929 minuti senza subire gol. Di seguito alcuni estratti della sua intervista.

Top 11 degli avversari che hai incontrato

"Angelo Peruzzi, Ciro Ferrara, Montero, Roberto Carlos, Zidane, Massimo Bonini, Simeone, Zanetti, Maradona, Batistuta o Careca"

Top 11 dei tuoi compagni

"Tassotti, Maldini, Baresi, Costacurta, Desailly, Boban, Albertini, Evani, Gullit, Van Basten, Savicevic, ma ce ne sono troppi, tutti (ride ndr.). All. Fabio Capello. In porta Dida ha fatto grandissimi anni, Abbiati ha fatto anche una grande carriera, io ti parlo dei miei anni, anche Giovanni Galli, per non tornare indietro con Cudicini, Albertosi"

Sebastiano Rossi vuole essere ricordato per?

"La voglia di vincere, perché ci metteva il cuore e la testa"

Alla fine Sebastiano Rossi cosa è stato davvero?

"È stata una persona intelligente, fortunata, e quando arriva devi tenertela stretta, un ragazzo che sapeva ascoltare nei momenti giusti, con tanta voglia di imparare, con una buona famiglia alle spalle"