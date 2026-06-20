Cardinale al comando. Ordine: "Vuole continuare la ricerca di dt e ds senza prendere in considerazione la candidatura di Kirovski"
Nel corso del consueto appuntamento con il suo commento per Il Corriere dello Sport, Franco Ordine ha parlato di "Un solo uomo al comando" riferendosi a Gerry Cardinale, principale promotore e gestore della rivoluzione che sta affrontando il Milan quest'estate:
"[...] Cardinale si è intestato la rifondazione del Milan a sua immagine e somiglianza, con metodi molto americani e pochissimo italiani. Se devo sbagliare, voglio sbagliare con le mie idee e con i miei metodi: è questo il ragionamento che sta dietro la sua nuova strategia. Negli anni precedenti, da Maldini in poi, ha sempre lasciato fare, delegato. In queste ultime ore Gerry Cardinale è stato visto e fotografato a Roma mentre passeggiava giovedì sera nervoso e si agitava discutendo al cellulare con qualche interlocutore. [...] Tutto questo attivismo in prima persona vuole anche segnalare - visto che Ibra se ne sta negli Usa collezionando stroncature dai media americani per la sua attività di commentatore del mondiale - la “distanza” da Ibra. E ne risulta parziale conferma la decisione di continuare la ricerca di dt e ds senza prendere in considerazione la candidatura di Kirovski, il manager americano che si occupa di Milan futuro scelto proprio da Ibra due anni prima e che continua a preparare il mercato della seconda squadra. D’altro canto se Ibra vuole continuare a stare nelle vicinanze del Milan senza un ruolo e una responsabilità diretta continuerà a fare solo il pieno di critiche e stroncature. Se vuole affrancarsi deve fare una scelta di fondo: dentro o fuori".
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