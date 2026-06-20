Tare approva Allegri a Napoli: "Scelta saggia in linea con le ambizioni che il club ha e deve continuare ad avere"

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Nell'intervista rilasciata ai microfoni di SportMediaset Igli Tare ha dato anche un commento personale sulla prossima avventura di Allegri

A quasi un mese dal suo licenziamento, l'ex direttore sportivo del Milan Igli Tare ha parlato del suo presente, del complicato recente passato, del futuro e della sua esperienza in rossonero ai microfoni dei colleghi di SportMediaset. Di seguito le sue dichiarazioni: "Sto abbastanza bene, adesso voglio stare un po' con la famiglia, cosa che aiuta a riprendersi".

Sull'oramai prossimo approdo di Max Allegri sulla panchina del Napoli

"È un top, quella del Napoli è stata una scelta saggia, in linea con le ambizioni che il club ha e deve continuare ad avere per la prossima stagione. Sono situazioni che fanno parte del nostro gioco e del nostro mestiere, già l’anno scorso Allegri era uno dei possibili candidati per il Napoli, hanno così mantenuto vivo il rapporto. Io e Max ci sentiamo spesso ogni due o tre giorni ci telefoniamo: qualche errore lo abbiamo fatto, ma Allegri è un allenatore che ha fatto benissimo nella storia del calcio italiano e continuerà a farlo".