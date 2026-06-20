Pochettino: "Pulisic è uno dei migliori giocatori al mondo e spero che possa recuperare al più presto"

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Pochettino rassicura sulle condizioni di Pulisic. Intanto gli USA battono l'Australia e si qualificano agli ottavi di finale

Gli Stati Uniti di Pochettino superano agilmente l'Australia e si qualificano alla fase ad eliminazione diretta dei Mondiali nonostante l'assenza di Christian Pulisic, ieri assente a causa del problema al polpaccio sofferto nella gara d'esordio. Il CT degli USA, nel post partita, ha parlato proprio delle condizioni del rossonero: “Tutti i giocatori devono essere importanti, ma ovviamente Christian è uno dei migliori giocatori al mondo e spero che possa recuperare al più presto e dimostrarlo in campo, aiutando la squadra".

Ibrahimovic, commentando su FOX Sports la scelta di non rischiare Pulisic contro l'Australia, si è detto piuttosto sicuro del suo recupero: "Non c’è motivo di rischiarlo. Se pensi di andare più in fondo possibile nel torneo hai bisogno di utilizzare tutti i giocatori. Se hai qualche problema è meglio rischiare nella prima partita: hai preso i tre punti nella gara d’apertura e oggi non è disponibile. Ma probabilmente tornerà per la prossima partita. Se oggi vincono sono qualificati e possono tenere a riposo il giocatore per la prossima fase del torneo".